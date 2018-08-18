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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Спартак М (мол)
Краснодар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 18 августа 2018
Краснодар (мол)
18.08.2018, суббота, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
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Статистика матча Краснодар (мол) - Спартак М (мол)
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0
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Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
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Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
5 : 2
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
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Россия. МФЛ, 28 тур
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Краснодар (мол)
Спартак М (мол)
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