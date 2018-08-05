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ЦСКА (мол) - Ростов (мол)

05.08.2018, Воскресенье, 13:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство, 2 тур ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
10 тур
15 сентября, пятница 15:30 ЦСКА (мол) 4:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
14 апреля, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 2:0 Ростов (мол)
9 тур
2 октября, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
6 тур
21 августа, пятница 16:00 ЦСКА (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
19 мая, вторник 15:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
6 тур
30 августа, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
8 тур
13 сентября, пятница 13:30 ЦСКА (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
25 мая, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
1 тур
20 июля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 3:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 16:00 Ростов (мол) 3:0 ЦСКА (мол)
9 тур
2 июня, четверг 00:00 ЦСКА (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
23 тур
2 октября, суббота 15:00 ЦСКА (мол) 0:1 Ростов (мол)
9 тур
5 мая, среда 17:00 Ростов (мол) 4:3 ЦСКА (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
29 августа, суббота 17:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 4:1 Ростов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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