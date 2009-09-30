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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 30 сентября 2009
Урал
30.09.2009, среда, 17:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
67'
В. Шишелов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
+2
Желтая карточка
А. Бугаев
Замена
️️️️
А. Кацалапов
Замена
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Шишелов
Замена
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
️️️️
А. Катульский
Замена
️️️️
Х. Мамтов
Желтая карточка
А. Герк
Замена
️️️️
В. Баламестный
Желтая карточка
А. Кацалапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
4-1-3-2
1
Солосин
34
Кацалапов
2
Поворов
4
Степанец
58
Ойеволе
10
Фидлер
23
Катульский
8
Герк
36
Скрыльников
9
Мамтов
55
Шишелов
3-1-4-2
31
Пчелинцев
4
Бугаев
24
Мирошниченко
15
Калешин
15
Фатуллаев
2
Сурнев
78
Кантонистов
35
Романович
90
Михеев
27
Олейник
8
Баламестный
Остались в запасе
Урал
Краснодар
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Урал - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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