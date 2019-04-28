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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 28 апреля 2019
Марсель
28.04.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 2
Завершен
Нант
25'
М. Балотелли
22'
С. Мутуссами
50'
А. Жиротто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нант
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Жиротто
Желтая карточка
Л. Густаво
45'
+1
42'
Желтая карточка
Ш. Траоре
Желтая карточка
М. Балотелли
41'
Желтая карточка
Д. Пайет
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Л. Окампос
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Мутуссами
Пас отдал
К. Кулибали
Желтая карточка
Л. Окампос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
3-2-1-2-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
7
Окампос
10
Пайет
45
Балотелли
98
Жермен
3-3-2-2
1
Дюпе
32
Ие
5
Паллуа
34
Карлос
5
Жиротто
7
Туре
22
Траоре
21
Ронжье
8
Мутуссами
20
Уорис
17
Кулибали
Остались в запасе
Марсель
Нант
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Марсель - Нант
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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