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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 16 февраля 2019
Монако
16.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Нант
13'
Ж. Мартинш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нант
Желтая карточка
А. Силва
90'
+5
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Фалькао
87'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
А. Головин
83'
79'
Желтая карточка
А. Манце
74'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Л. Лима
73'
Желтая карточка
Р. Крхин
67'
Замена
А. Манце
️️️️
К. Кулибали
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Р. Лопеш
65'
62'
Замена
Р. Крхин
️️️️
В. Эйссерик
Желтая карточка
А. Головин
52'
Желтая карточка
Р. Лопеш
44'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Р. Лопеш
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
4-2-3-1
1
Субашич
97
Балло-Туре
15
Глик
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
15
Силва
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
9
Фалькао
3-3-2-2
16
Тэтэрушану
6
Лима
34
Карлос
32
Ие
22
Кватен
7
Туре
22
Траоре
9
Эйссерик
21
Ронжье
17
Кулибали
20
Уорис
9
Лопеш
14
Аолу
14
Аолу
9
Лопеш
10
Головин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
10
Головин
9
Фалькао
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Фалькао
6
Лима
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
6
Лима
9
Эйссерик
21
Крхин
21
Крхин
9
Эйссерик
17
Кулибали
9
Манце
9
Манце
17
Кулибали
Остались в запасе
Монако
Нант
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Максим Дюпе
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Монако - Нант
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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