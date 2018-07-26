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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Лачи
Мольде - Лачи: обзор матча 26 июля 2018
Мольде
26.07.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Лачи
24'
Э. Хестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Лачи
66'
Желтая карточка
М. Радас
ГОЛ! 1:0!
Э. Хестад
24'
Начало матча
Статистика матча Мольде - Лачи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Информация о матче
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