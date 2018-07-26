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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гонвед - Прогрес
Гонвед - Прогрес: обзор матча 26 июля 2018
Гонвед
26.07.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Прогрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гонвед - Прогрес
81'
Желтая карточка
О. Тилль
72'
Желтая карточка
М. Мутш
Начало матча
Статистика матча Гонвед - Прогрес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
- : -
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Новости команд
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Гонвед
Прогрес
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии
2022.03.02 00:29
1
Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу»
2021.07.17 14:32
5
«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли»
2021.07.04 22:51
1
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Гонвед» стал обладателем Кубка Венгрии
2020.06.04 08:36
1
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии
2022.03.02 00:29
1
Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу»
2021.07.17 14:32
5
«Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли»
2021.07.04 22:51
1
«Гонвед» стал обладателем Кубка Венгрии
2020.06.04 08:36
1
Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса
2020.02.27 15:22
3
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
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