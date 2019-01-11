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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Реймс
Лион - Реймс: обзор матча 11 января 2019
Лион
11.01.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
70'
Б. Траоре
34'
П. Чаваррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реймс
83'
Желтая карточка
Т. Фоке
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Дембеле
70'
34'
ГОЛ! 0:1!
П. Чаваррия
Пас отдал
Р. Уден
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
64
Денайе
6
Марсело
23
Менди
15
Дюбуа
22
Н'Домбеле
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
5
Абдельхамид
3
Энгелс
33
Конан
7
Шавалерен
26
Мбемба
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
19
Чаваррия
Остались в запасе
Лион
Реймс
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Лион - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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