Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Мидтьюлланд
Астана - Мидтьюлланд: обзор матча 24 июля 2018
Астана
24.07.2018, вторник, 17:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
31'
Л. Кляйнхайзлер
90+4'
Л. Кляйнхайзлер
51'
Г. Викхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Мидтьюлланд
ГОЛ! 2:1!
Л. Кляйнхайзлер
90'
+4
Желтая карточка
Р. Алмейда
81'
51'
ГОЛ! 1:1!
Г. Викхейм
ГОЛ! 1:0!
Л. Кляйнхайзлер
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Мидтьюлланд
28
Билл Хамид
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
23
Божидар Краев
ЦП
4-4-1-1
1
Ерич
77
Шомко
5
Аничич
44
Постников
2
Рукавина
18
Маевский
7
Муртазаев
7
Мужиков
10
Томасов
30
Кляйнхайзлер
7
Энрике
1-1-2
1
Хансен
28
Святченко
20
Спарв
30
Онуачу
80
Викхейм
Остались в запасе
Астана
Мидтьюлланд
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
28
Билл Хамид
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
28
Билл Хамид
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Астана - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Новости команд
Все
Астана
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+