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Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - Астана
Мидтьюлланд - Астана: обзор матча 01 августа 2018
Мидтьюлланд
01.08.2018, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Астана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Астана
90'
+6
Желтая карточка
Е. Постников
90'
Желтая карточка
С. Мужиков
82'
Желтая карточка
И. Маевский
65'
Желтая карточка
М. Аничич
Желтая карточка
Т. Спарв
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Мидтьюлланд
28
Билл Хамид
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
1-1-2
1
Хансен
28
Святченко
20
Спарв
80
Викхейм
30
Онуачу
4-3-1-2
1
Ерич
44
Постников
5
Аничич
2
Рукавина
77
Шомко
18
Маевский
10
Томасов
7
Мужиков
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
7
Энрике
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Астана
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
28
Билл Хамид
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
Главный тренер
Томас Томасберг
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
28
Билл Хамид
ВР
3
Жолт Корчмар
ЦЗ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Мидтьюлланд - Астана
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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