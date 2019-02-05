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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 05 февраля 2019
Марсель
05.02.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
42'
Б. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
Желтая карточка
Г. Сертик
90'
+2
89'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
77'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
М. Сансон
61'
Желтая карточка
Х. Сакаи
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Камара
Пас отдал
В. Жермен
42'
25'
Красная карточка
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
70
Сарр
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
9
Н'Жи
98
Жермен
4-1-2-1-2
56
Костиль
14
Паленсия
23
Пабло
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
13
Санкаре
18
Плашил
90
Калу
14
Корнелиус
7
Бриан
Остались в запасе
Марсель
Бордо
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
14
Орельен Чуамени
ОП
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Марсель - Бордо
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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