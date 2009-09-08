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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Краснодар
Волга - Краснодар: обзор матча 08 сентября 2009
Волга
08.09.2009, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 29 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
44'
О. Трифонов (П)
54'
Е. Тараканов
18'
Р. Сурнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Краснодар
Желтая карточка
Й. Пройич
Замена
️️️️
Й. Пройич
Замена
️️️️
С. Рашевский
Желтая карточка
М. Деменко
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Замена
️️️️
Ю. Дубровин
Желтая карточка
А. Михеев
ГОЛ! 2:1!
Е. Тараканов
Замена
️️️️
А. Бугаев
Замена
️️️️
А. Мухутдинов
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Трифонов
Замена
️️️️
С. Виноградов
Желтая карточка
Д. Полянин
19'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сурнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
0
Йосип Пройич
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
25
Альмир Мухутдинов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
Главный тренер
Нурбий Хакунов
3-2-3-1
0
Пройич
55
Тараканов
25
Буйволов
32
Трифонов
6
Полянин
11
Виноградов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
3-2-5
31
Пчелинцев
71
Багаев
4
Бугаев
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Калешин
90
Михеев
25
Мухутдинов
2
Сурнев
35
Романович
25
Деменко
Остались в запасе
Волга
Краснодар
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Волга - Краснодар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Полет
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