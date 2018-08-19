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Материалы

Страсбур - Сент-Этьен

19.08.2018, Воскресенье, 16:00 мск Франция. Лига 1, 2 тур Страсбур - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2017/2018)
33 тур
14 апреля, суббота 21:00 Страсбур 0:1 Сент-Этьен
14 тур
24 ноября, пятница 22:45 Сент-Этьен 2:2 Страсбур
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/16 финала
25 октября, среда 22:05 Страсбур 1:1
(5:4)п		 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 22:00 Страсбур 3:0 Сент-Этьен
6 тур
29 августа, среда 22:30 Сент-Этьен 2:0 Страсбур
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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