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Кубань Холдинг - Кубань
Кубань Холдинг - Кубань: обзор матча 21 июля 2018
Кубань Холдинг
21.07.2018, суббота, 18:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кубань Холдинг - Кубань
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
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22.11.2025
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15.11.2025
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Севастополь
2 : 0
08.11.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
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