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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Салют - Зоркий
Салют - Зоркий: обзор матча 18 июля 2018
Салют
18.07.2018, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур
1 : 3
Завершен
Зоркий
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Матчи команд
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1 : 0
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Зоркий
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1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
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