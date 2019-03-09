Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 09 марта 2019
Саутгемптон
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
76'
Я. Валери
81'
Д. Уорд-Проус
26'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
Желтая карточка
Н. Редмонд
88'
88'
Желтая карточка
М. Сиссоко
82'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Роуз
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Алли
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд-Проус
81'
79'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
Желтая карточка
П. Хейбьерг
78'
ГОЛ! 1:1!
Я. Валери
Пас отдал
С. Армстронг
76'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Ш. Лонг
73'
72'
Замена
Х. Сон
️️️️
Л. Моура
Замена
Ш. Лонг
️️️️
О. Ромеу
46'
Замена
Д. Симс
️️️️
Ч. Остин
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
Я. Валери
22'
Желтая карточка
О. Ромеу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
4
Йошида
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
7
Валери
27
Редмонд
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
32
Остин
3-2-1-3-1
1
Льорис
2
Уокер-Питерс
14
Вертонген
15
Дайер
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
32
Остин
11
Симс
11
Симс
32
Остин
Лонг
17
Армстронг
17
Армстронг
Лонг
21
Ромеу
7
Лонг
7
Лонг
21
Ромеу
8
Алли
4
Дэвис
4
Дэвис
8
Алли
7
Моура
7
Сон
7
Сон
7
Моура
3
Роуз
12
Льоренте
12
Льоренте
3
Роуз
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Саутгемптон
Тоттенхэм
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
Вчера, 01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
Вчера, 01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+