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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Лестер
Уотфорд - Лестер: обзор матча 03 марта 2019
Уотфорд
03.03.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
5'
Т. Дини
90+2'
А. Грэй
75'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Лестер
ГОЛ! 2:1!
А. Грэй
Пас отдал
Т. Дини
90'
+2
Замена
Т. Клеверли
️️️️
У. Хьюз
90'
+1
84'
Желтая карточка
Р. Перейра
83'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
82'
Замена
Н. Менди
️️️️
Ю. Тилеманс
75'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
69'
66'
Замена
Д. Грей
️️️️
Х. Барнс
Желтая карточка
Т. Дини
62'
Желтая карточка
А. Дукуре
61'
Желтая карточка
Э. Капу
60'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
13'
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
Пас отдал
Ж. Деулофеу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
5
Мариаппа
20
Кэткарт
22
Янмат
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
10
Деулофеу
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
5
Морган
5
Магуайр
35
Эванс
21
Перейра
33
Чилвел
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
19
Хьюз
8
Клеверли
8
Клеверли
19
Хьюз
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
11
Барнс
10
Грей
10
Грей
11
Барнс
18
Тилеманс
6
Менди
6
Менди
18
Тилеманс
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Уотфорд
Лестер
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Уотфорд - Лестер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
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