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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 02 марта 2019
Манчестер Юнайтед
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
53'
А. Перейра
59'
Р. Лукаку
89'
Р. Лукаку
26'
Я. Валери
75'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Желтая карточка
П. Погба
90'
+6
Желтая карточка
Р. Лукаку
89'
ГОЛ! 3:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Фред
89'
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Перейра
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Перейра
Пас отдал
Д. Далот
53'
39'
Желтая карточка
Р. Бертранд
26'
ГОЛ! 0:1!
Я. Валери
Пас отдал
Ч. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
6
Смоллинг
3
Линделеф
15
Янг
8
Мактоминей
8
Погба
9
Рэшфорд
8
Перейра
9
Лукаку
4
Санчес
3-2-4-1
1
Ганн
4
Йошида
23
Вестергор
5
Беднарек
7
Валери
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Хейбьерг
27
Редмонд
32
Остин
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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