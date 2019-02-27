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АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 27 февраля 2019
Челси
27.02.2019, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
57'
Педро
84'
К. Триппьер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Г. Кейн
85'
Замена
Д. Роуз
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Триппьер
84'
Замена
О. Жиру
️️️️
Г. Игуаин
84'
80'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
77'
70'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Э. Ламела
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
60'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
С. Аспиликуэта
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кабальеро
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
9
Педро
9
Игуаин
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
6
Санчес
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
9
Игуаин
9
Жиру
9
Жиру
9
Игуаин
17
Сиссоко
3
Роуз
3
Роуз
17
Сиссоко
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
9
Ламела
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Ламела
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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