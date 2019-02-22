Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Уотфорд
Кардифф - Уотфорд: обзор матча 22 февраля 2019
Кардифф
22.02.2019, пятница, 22:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 5
Завершен
Уотфорд
82'
С. Бамба
18'
Ж. Деулофеу
61'
Ж. Деулофеу
63'
Ж. Деулофеу
73'
Т. Дини
90+1'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Уотфорд
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
Т. Дини
Пас отдал
У. Хьюз
86'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
К. Патерсон
85'
ГОЛ! 1:4!
С. Бамба
82'
79'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Э. Капу
73'
ГОЛ! 0:4!
Т. Дини
Пас отдал
Ж. Деулофеу
71'
Замена
Д. Кина
️️️️
Р. Перейра
Замена
К. Зохоре
️️️️
У. Ниасс
71'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Д. Роллс
67'
63'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Э. Капу
61'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
А. Дукуре
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Д. Мерфи
56'
55'
Желтая карточка
Р. Перейра
30'
Желтая карточка
Э. Капу
18'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-3-2
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
13
Патерсон
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
10
Бакуна
31
Артер
32
Роллс
14
Ниасс
23
Мерфи
4-1-2-1-2
12
Фостер
5
Мариаппа
20
Кэткарт
22
Янмат
25
Масина
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
23
Мерфи
30
Хойлетт
30
Хойлетт
23
Мерфи
14
Ниасс
7
Зохоре
7
Зохоре
14
Ниасс
6
Капу
8
Клеверли
8
Клеверли
6
Капу
37
Перейра
8
Кина
8
Кина
37
Перейра
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Кардифф
Уотфорд
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Кардифф - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Уотфорд
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+