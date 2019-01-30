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Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Уотфорд: обзор матча 30 января 2019
Тоттенхэм
30.01.2019, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Уотфорд
80'
Х. Сон
87'
Ф. Льоренте
38'
К. Кэткарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уотфорд
90'
+3
Желтая карточка
И. Саксесс
90'
+1
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Д. Роуз
87'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Ф. Льоренте
80'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Я. Вертонген
79'
74'
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
К. Триппьер
️️️️
М. Сиссоко
69'
61'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
46'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Орье
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Кэткарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
14
Вертонген
3
Роуз
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
12
Льоренте
4-1-2-1-2
12
Фостер
22
Янмат
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
8
Клеверли
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
17
Сиссоко
2
Триппьер
2
Триппьер
17
Сиссоко
14
Вертонген
9
Ламела
9
Ламела
14
Вертонген
92
Орье
7
Моура
7
Моура
92
Орье
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уотфорд
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Тоттенхэм - Уотфорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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