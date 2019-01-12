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Кристал Пэлас - Уотфорд
Кристал Пэлас - Уотфорд: обзор матча 12 января 2019
Кристал Пэлас
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
38'
К. Кэткарт (АГ)
67'
К. Кэткарт
74'
Т. Клеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Уотфорд
90'
+4
Желтая карточка
Т. Клеверли
90'
+1
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
Л. Миливойевич
84'
74'
ГОЛ! 1:2!
Т. Клеверли
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Кэткарт
Пас отдал
Х. Холебас
65'
Желтая карточка
К. Сема
61'
Желтая карточка
К. Фемения
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Кэткарт
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Уотфорд
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Кристал Пэлас - Уотфорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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