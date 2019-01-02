Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 02 января 2019
Челси
02.01.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+5
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Н. Редмонд
89'
Замена
Ч. Остин
️️️️
С. Армстронг
79'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
А. Рюдигер
74'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Р. Баркли
68'
46'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Ингс
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Виллиан
37'
30'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
6
Баркли
10
Азар
10
Виллиан
21
Мората
3-2-4-1
1
Ганн
23
Вестергор
4
Йошида
5
Беднарек
21
Соареш
7
Валери
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
17
Армстронг
21
Ромеу
28
Ингс
10
Виллиан
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
6
Баркли
4
Фабрегас
4
Фабрегас
6
Баркли
27
Редмонд
5
Стивенс
5
Стивенс
27
Редмонд
28
Ингс
7
Лонг
7
Лонг
28
Ингс
17
Армстронг
32
Остин
32
Остин
17
Армстронг
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Челси - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Челси
Саутгемптон
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+