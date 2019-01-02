Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Уотфорд
Борнмут - Уотфорд: обзор матча 02 января 2019
Борнмут
02.01.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Уотфорд
34'
Н. Аке
37'
К. Уилсон
40'
Р. Фрейзер
14'
Т. Дини
27'
Т. Дини
38'
К. Сема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Уотфорд
89'
Желтая карточка
Х. Холебас
Желтая карточка
Д. Гослинг
60'
50'
Желтая карточка
Э. Капу
ГОЛ! 3:3!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Д. Станислас
40'
38'
ГОЛ! 2:3!
К. Сема
Пас отдал
Т. Дини
ГОЛ! 2:2!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
37'
ГОЛ! 1:2!
Н. Аке
34'
33'
Желтая карточка
Т. Дини
29'
Желтая карточка
А. Дукуре
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Дини
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дини
Пас отдал
К. Сема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-2-3-2
31
Бегович
15
Аке
21
Дэниелс
27
Кук
32
Гослинг
8
Лерма
19
Станислас
10
Фрейзер
7
Брукс
9
Уилсон
7
Кинг
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
12
Сема
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
Остались в запасе
Борнмут
Уотфорд
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Борнмут - Уотфорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Уотфорд
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+