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Кардифф - Саутгемптон
Кардифф - Саутгемптон: обзор матча 08 декабря 2018
Кардифф
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
74'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Саутгемптон
74'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
К. Патерсон
74'
Желтая карточка
Д. Беннетт
66'
28'
Желтая карточка
Я. Валери
Желтая карточка
Ш. Моррисон
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-4-1
13
Этеридж
14
Бамба
13
Патерсон
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
23
Моррисон
11
Мендес-Лэйнг
31
Артер
6
Камараса
5
Гуннарссон
23
Мерфи
4-1-4-1
29
МакКарти
7
Валери
5
Беднарек
23
Вестергор
23
Таргетт
99
Лемина
21
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Армстронг
27
Редмонд
32
Остин
Остались в запасе
Кардифф
Саутгемптон
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кардифф - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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