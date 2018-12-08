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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 08 декабря 2018
Борнмут
08.12.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
25'
М. Салах
48'
М. Салах
68'
С. Кук (АГ)
77'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ливерпуль
Замена
Д. Рико
️️️️
Ч. Дэниелс
83'
Замена
Т. Мингс
️️️️
Д. Станислас
83'
81'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Фирмино
77'
ГОЛ! 0:4!
М. Салах
70'
Желтая карточка
Фабиньо
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Кук
65'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Шакири
65'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Н. Кейта
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Брукс
65'
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Желтая карточка
Ж. Лерма
15'
Желтая карточка
Н. Аке
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
8
Лерма
16
Сурман
19
Станислас
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
3-1-3-2-1
1
Алиссон
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
10
Шакири
9
Фирмино
21
Дэниелс
15
Рико
15
Рико
21
Дэниелс
19
Станислас
2
Мингс
2
Мингс
19
Станислас
7
Брукс
11
Муссе
11
Муссе
7
Брукс
9
Фирмино
14
Хендерсон
14
Хендерсон
9
Фирмино
8
Кейта
10
Лаллана
10
Лаллана
8
Кейта
10
Шакири
10
Мане
10
Мане
10
Шакири
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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