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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Салют
КАМАЗ - Салют: обзор матча 29 июля 2009
КАМАЗ
29.07.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
0 : 0
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Салют
+3
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
А. Беленов
Желтая карточка
А. Ложкин
Желтая карточка
С. Кушов
Замена
️️️️
И. Каньенда
Замена
️️️️
Д. Грачев
Замена
️️️️
С. Тонких
Замена
️️️️
В. Лешонок
Замена
️️️️
А. Кренделев
Желтая карточка
И. Тодорович
Желтая карточка
А. Перов
Замена
️️️️
С. Настусенко
Желтая карточка
Е. Шипицин
Замена
️️️️
В. Старков
16'
Желтая карточка
Р. Сурнев
15'
Красная карточка
А. Отюцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
0
Андрей Порошин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
4-4-2
16
Яшин
4
Гудукин
75
Ложкин
36
Грачев
34
Козлов
33
Перов
77
Настусенко
33
Кренделев
19
Тодорович
33
Каньенда
2
Гогниев
2-5-2-1
31
Беленов
4
Отюцкий
17
Старков
5
Кушов
2
Сурнев
25
Шипицин
21
Коробкин
9
Лешонок
7
Шевченко
7
Тонких
0
Порошин
Остались в запасе
КАМАЗ
Салют
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча КАМАЗ - Салют
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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