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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 19 июля 2018
Миннесота Юнайтед
19.07.2018, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
52'
Д. Факундес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
83'
Желтая карточка
Х. Агудело
75'
Желтая карточка
К. Роу
55'
Желтая карточка
Х. Анибаба
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Факундес
Желтая карточка
Ф. Кальво
30'
Начало матча
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
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