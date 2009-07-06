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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волга
СКА-Хабаровск - Волга: обзор матча 06 июля 2009
СКА-Хабаровск
06.07.2009, понедельник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волга
Желтая карточка
Д. Полянин
Замена
️️️️
О. Трифонов
Замена
️️️️
С. Турсунов
Замена
️️️️
А. Хазов
Замена
️️️️
Е. Алхимов
Замена
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
А. Коновалов
18'
Замена
️️️️
Е. Тараканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
11
Евгений Алхимов
ЦФ
20
Константин Суховерхов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
3-2-3
1
Кабанов
14
Епифанов
15
Серан
5
Нестеренко
70
Сафрониди
15
Коновалов
8
Кармазиненко
20
Суховерхов
11
Алхимов
3-2-2-1-1
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
6
Полянин
4
Айдов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волга
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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