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Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 20 октября 2018
Борнмут
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Саутгемптон
Желтая карточка
К. Уилсон
86'
41'
Желтая карточка
М. Лемина
34'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
15
Смит
8
Лерма
10
Кук
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
9
Уилсон
4-1-2-1-2
29
МакКарти
21
Соареш
29
Худт
5
Стивенс
5
Бертранд
99
Лемина
23
Хейбьерг
27
Редмонд
10
Эльюнусси
28
Ингс
32
Остин
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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