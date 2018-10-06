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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 06 октября 2018
Лестер
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
40'
Р. Перейра
7'
Ришарлисон
77'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Эвертон
Желтая карточка
Б. Чилвел
90'
+4
77'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
К. Зума
Вторая желтая
У. Морган
63'
45'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Желтая карточка
У. Морган
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Перейра
Пас отдал
К. Ихеначо
40'
Желтая карточка
Д. Амарти
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Магуайр
5
Морган
33
Чилвел
21
Перейра
4
Ндиди
6
Менди
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
3
Кенни
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
22
Дэвис
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Лестер - Эвертон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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