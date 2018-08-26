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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Авангард
Нижний Новгород - Авангард: обзор матча 26 августа 2018
Нижний Новгород
26.08.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 1
Завершен
Авангард
49'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Авангард
87'
Замена
А. Федчук
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
Ю. Морозов
85'
79'
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Касьян
74'
Желтая карточка
К. Гоцук
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
П. Игнатович
72'
70'
Замена
М. Земсков
️️️️
Д. Коробов
Замена
В. Сергеев
️️️️
М. Палиенко
69'
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Хрипков
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Скворцов
46'
16'
Замена
А. Войнов
️️️️
Г. Бурнаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Максим Палиенко
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Денис Синяев
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Сысуев
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
24
Федорив
74
Фомин
57
Абазов
29
Игнатович
27
Симанов
99
Палиенко
92
Скворцов
4-1-2-2-1
13
Чагров
24
Гоцук
93
Бурнаш
4
Дашаев
71
Багаев
13
Кубышкин
99
Акбашев
20
Стеклов
10
Альшин
7
Коробов
19
Касьян
99
Палиенко
14
Сергеев
14
Сергеев
99
Палиенко
29
Игнатович
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
29
Игнатович
90
Хрипков
7
Нежелев
7
Нежелев
90
Хрипков
92
Скворцов
90
Делькин
90
Делькин
92
Скворцов
7
Коробов
8
Земсков
8
Земсков
7
Коробов
19
Касьян
19
Руденко
19
Руденко
19
Касьян
93
Бурнаш
22
Войнов
22
Войнов
93
Бурнаш
10
Альшин
10
Федчук
10
Федчук
10
Альшин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Авангард
4
Артем Абрамов
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
1
Александр Саутин
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Нижний Новгород - Авангард
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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