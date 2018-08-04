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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Чертаново
Нижний Новгород - Чертаново: обзор матча 04 августа 2018
Нижний Новгород
04.08.2018, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 1
Завершен
Чертаново
10'
Т. Аюпов
81'
П. Игнатович
13'
М. Майрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Чертаново
Желтая карточка
А. Нежелев
89'
88'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
В. Сарвели
87'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Ю. Горшков
86'
Желтая карточка
В. Сарвели
84'
Желтая карточка
М. Витюгов
ГОЛ! 2:1!
П. Игнатович
81'
Замена
Р. Абазов
️️️️
А. Абрамов
73'
67'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
М. Майрович
Замена
В. Сергеев
️️️️
М. Палиенко
66'
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Симанов
63'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Хрипков
56'
31'
Желтая карточка
А. Зиньковский
Желтая карточка
В. Федорив
15'
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Майрович
Желтая карточка
П. Игнатович
12'
ГОЛ! 1:0!
Т. Аюпов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Сысуев
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
24
Федорив
8
Аюпов
4
Абрамов
29
Игнатович
27
Симанов
99
Палиенко
90
Делькин
3-2-1-2-2
1
Ломаев
4
Редькович
13
Бартасевич
4
Горшков
8
Витюгов
18
Умяров
30
Кондаков
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Майрович
9
Сарвели
99
Палиенко
14
Сергеев
14
Сергеев
99
Палиенко
27
Симанов
7
Нежелев
7
Нежелев
27
Симанов
4
Абрамов
57
Абазов
57
Абазов
4
Абрамов
90
Хрипков
74
Фомин
74
Фомин
90
Хрипков
9
Сарвели
15
Тюменцев
15
Тюменцев
9
Сарвели
4
Горшков
18
Молчанов
18
Молчанов
4
Горшков
10
Майрович
9
Колесниченко
9
Колесниченко
10
Майрович
Остались в запасе
Нижний Новгород
Чертаново
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
6
Дмитрий Великородный
ОП
44
Александр Михайлов
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Остались в запасе
6
Дмитрий Великородный
ОП
44
Александр Михайлов
ЦЗ
34
Дмитрий Заварухин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Чертаново
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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