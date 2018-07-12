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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ДАК 1904 - Динамо Тб
ДАК 1904 - Динамо Тб: обзор матча 12 июля 2018
ДАК 1904
12.07.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Тб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ДАК 1904 - Динамо Тб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
- : -
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
- : -
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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ДАК 1904
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