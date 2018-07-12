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Хиберниан - Рунавик
Хиберниан - Рунавик: обзор матча 12 июля 2018
Хиберниан
12.07.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
6 : 1
Ответный матч – 6 : 4
Завершен
Рунавик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хиберниан - Рунавик
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
Б68 Тофтир
0 : 3
31.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Рунавик
1 : 0
18.10.2026
Вестур
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Скала
1 : 2
11.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
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