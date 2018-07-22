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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)

Сибирь - Шинник

22.07.2018, Воскресенье, 13:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. ФНЛ, 2 тур Сибирь - Шинник
Россия. ФНЛ (2017/2018)
32 тур
11 апреля, среда 15:00 Сибирь 3:0 Шинник
14 тур
16 сентября, суббота 15:00 Шинник 0:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2016/2017)
29 тур
1 апреля, суббота 16:00 Шинник 3:0 Сибирь
11 тур
3 сентября, суббота 12:30 Сибирь 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
37 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Шинник 5:0 Сибирь
19 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Сибирь 2:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
31 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Шинник 1:0 Сибирь
15 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Сибирь 3:1 Шинник
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа A
3 тур
16 февраля, понедельник 13:45 Шинник 0:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2013/2014)
26 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Сибирь 1:0 Шинник
9 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Шинник 2:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
1 апреля, понедельник 16:00 Сибирь 2:2 Шинник
10 тур
6 сентября, четверг 20:00 Шинник 0:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 52 тур
12 мая, суббота 18:00 Шинник 1:2 Сибирь
Второй этап, 45 тур
11 апреля, среда 15:45 Сибирь 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 32 тур
6 октября, четверг 19:00 Шинник 3:3 Сибирь
Второй этап, 12 тур
28 мая, суббота 16:00 Сибирь 1:0 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
30 тур
11 сентября, пятница 17:00 Сибирь 1:0 Шинник
10 тур
14 мая, четверг 18:30 Шинник 3:1 Сибирь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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