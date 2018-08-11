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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Ньюкасл - Тоттенхэм

11.08.2018, Суббота, 14:30 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 1 тур Ньюкасл - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
9 мая, среда 22:00 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
1 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/4 финала
17 декабря, среда 22:45 Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
12 февраля, среда 23:45 Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм
11 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 16:45 Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл
1 тур
18 августа, суббота 20:30 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 21:30 Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл
8 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм
20 тур
28 декабря, вторник 18:00 Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
18 тур
21 декабря, воскресенье 18:00 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 22:45 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:4 Ньюкасл
10 тур
22 октября, понедельник 23:00 Ньюкасл 3:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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