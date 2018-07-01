Франция - Аргентина

спасибо обеим командам за хорошую игру!!!
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|11 февраля, среда
|23:00
|Франция
|0:2
|Аргентина
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|2.
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3
|4.
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
спасибо обеим командам за хорошую игру!!!
Вспомните как лягушки стали чем.Европы и как они играли.Так же как и Аргентина
Согласен Франция сильнее была, но 11 не было
Судья лучший,финал будет судить и 11 метров назначать за каждый чих
ДО СВИДАНИЯ АРГЕНТИНА!!!
А Франция теперь снова является главным фаворитом на победу на чм!!!!
PS: А месcи снова плохо сыграл в Казани, можно было спокойно грузить ставки на победу сборной франции кстати!
По игре Франция 5 должна забивать.