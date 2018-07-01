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Судьи
Главный судья:
Алиреза Фагани (Кашмер)
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Франция - Аргентина

30.06.2018, Суббота, 17:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч ТВ, Россия 1 Чемпионат мира, 1/8 финала Франция - Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные 2009

11 февраля, среда 23:00 Франция 0:2 Аргентина
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 3:1 +2 7
2. Дания 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Перу 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Австралия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 июля 2018, 10:43

    спасибо обеим командам за хорошую игру!!!

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 21:54

    Вспомните как лягушки стали чем.Европы и как они играли.Так же как и Аргентина

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 21:53

    Согласен Франция сильнее была, но 11 не было

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 21:52

    Судья лучший,финал будет судить и 11 метров назначать за каждый чих

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    Рейтинг: +225

    dovakin 30 июня 2018, 19:11

    Марадона еще живой, интересно?

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    Рейтинг: +380

    Гуус 30 июня 2018, 19:00

    ДО СВИДАНИЯ АРГЕНТИНА!!!
    А Франция теперь снова является главным фаворитом на победу на чм!!!!

    PS: А месcи снова плохо сыграл в Казани, можно было спокойно грузить ставки на победу сборной франции кстати!

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 30 июня 2018, 18:54

    С Нигерией прокатило, а с Францией нет....Месси жалко...

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    Рейтинг: +558

    avera 30 июня 2018, 18:50

    Судья явно симпатизирует французам-нарушение фиксирует через раз,а аргентинцам
    даже придумывает.Не иначе дети учатся во Франции.

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    Рейтинг: +10484

    Bivaliy67 30 июня 2018, 18:48

    Под минусы. Слов других больше нет:
    На месте Месси,
    я бы повесился
    на Аргентинском флаге,
    Звезда, увы, на бумаге...

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    Рейтинг: +321

    Димон Алма-Ата 30 июня 2018, 18:35

    По игре Франция 5 должна забивать.

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