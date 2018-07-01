Уругвай - Португалия

всё по делу, ничего выдающегося Португалия не показала, а голу Уругвая красавцы...
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5:0
|+5
|9
|2.
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8:4
|+4
|6
|3.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|-5
|3
|4.
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2:6
|-4
|0
всё по делу, ничего выдающегося Португалия не показала, а голу Уругвая красавцы...
Хорватия-Дания
3 2
Дальше так бы играли другие команды
Игра была отменная
Кавани-герой игры.
Кавани лучший какие голы забил
Месси и Роналду домой отправили, остался Неймар....
бразилия будет чемпионом ! там коутиньо лидер !
нырялду плачет ! кристина домой !
ураааа уругвай ! нырок домой !