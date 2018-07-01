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Уругвай - Португалия

30.06.2018, Суббота, 21:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ, Россия 1 Чемпионат мира, 1/8 финала Уругвай - Португалия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. Россия 3 2 0 1 8:4 +4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2:7 -5 3
4. Египет 3 0 0 3 2:6 -4 0
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 30 июня 2018, 23:09

    всё по делу, ничего выдающегося Португалия не показала, а голу Уругвая красавцы...

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 23:02

    Хорватия-Дания
    3 2

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 23:00

    Дальше так бы играли другие команды

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    Рейтинг: +68

    Rustam85 30 июня 2018, 23:00

    оба матча хороши были! не то что на че

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 23:00

    Игра была отменная

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 23:00

    Кавани-герой игры.

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 30 июня 2018, 22:59

    Кавани лучший какие голы забил

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 30 июня 2018, 22:57

    Месси и Роналду домой отправили, остался Неймар....

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > matvei_72 30 июня 2018, 22:58

    бразилия будет чемпионом ! там коутиньо лидер !

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 30 июня 2018, 22:55

    нырялду плачет ! кристина домой !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 30 июня 2018, 22:54

    ураааа уругвай ! нырок домой !

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