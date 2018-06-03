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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес
Даллас - Лос-Анджелес: обзор матча 03 июня 2018
Даллас
03.06.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
25'
Р. Циглер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Лос-Анджелес
Желтая карточка
К. Груэсо
70'
49'
Желтая карточка
Л. Нгюйен
ГОЛ! 1:0!
Р. Циглер
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Даллас
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Лос-Анджелес
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-3-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
3
Акоста
24
Холлингшид
11
Груэсо
10
Диас
37
Уррути
2-3
1
Миллер
25
Циммерман
33
Бейташур
24
Нгюйен
10
Фейлхабер
8
Моутинью
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
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