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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Канзаc Сити
Атланта Юнайтед - Канзаc Сити: обзор матча 10 мая 2018
Атланта Юнайтед
10.05.2018, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Канзаc Сити
87'
Т. Мелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Канзаc Сити
89'
Желтая карточка
М. Бислер
87'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мелия
Красная карточка
Б. Гьюзан
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
1-2-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
15
Зиццо
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
2-4-1
29
Мелия
5
Бислер
3
Опара
77
Расселл
15
Эспиноза
94
Медранда
8
Зуси
14
Шелтон
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Канзаc Сити
Главный тренер
Херардо Мартино
15
Сет Синович
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Атланта Юнайтед - Канзаc Сити
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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