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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Грассхоппер
Лозанна-Спорт - Грассхоппер: обзор матча 28 апреля 2018
Лозанна-Спорт
28.04.2018, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Грассхоппер
81'
К. Кодро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Грассхоппер
88'
Желтая карточка
Т. Сейнсбери
81'
ГОЛ! 0:1!
К. Кодро
Желтая карточка
Э. Зидан
77'
Желтая карточка
Э. Монтейру Алмада
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
21
Ален Роша
ЦЗ
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
16
Николас Гетаз
ЦЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Грассхоппер
1
Вашо Вашич
ВР
3-2
21
Роша
19
Монтейру Алмада
16
Гетаз
7
Зидан
10
Кололли
3-2-1
13
Линднер
5
Сейнсбери
31
Бергстрем
5
Райнер
9
Жеффрен
7
Джуричин
19
Кодро
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Вашо Вашич
ВР
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Остались в запасе
1
Вашо Вашич
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Грассхоппер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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