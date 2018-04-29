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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Стандард
Гент - Стандард: обзор матча 29 апреля 2018
Гент
29.04.2018, воскресенье, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
1 : 3
Завершен
Стандард
53'
Г. Цимирот
58'
Э. Жуниор
90+4'
Л. Педро Каванда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Стандард
90'
+4
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Л. Педро Каванда
Пас отдал
П. М'Поку
84'
Желтая карточка
Г. Кутрумпис
Желтая карточка
Б. Верстате
84'
58'
ГОЛ! 0:2!
Э. Жуниор
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Цимирот
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
49'
Желтая карточка
Р. Марин
Желтая карточка
Ю. Кубо
26'
20'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-2-1-2
91
Калинич
24
Ростед
2
Жиго
25
Фоке
19
Деягер
4
Верстате
27
Саймон
9
Яремчук
14
Кубо
3-4-1
13
Очоа
19
Фай
4
Кутрумпис
39
Каванда
4
Уче
16
Карсела-Гонсалес
19
Лайфис
18
Марин
8
Жуниор
Остались в запасе
Гент
Стандард
90
Самуэль Калу
ПВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Янник Толен
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Янник Толен
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Гент - Стандард
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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