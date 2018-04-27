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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Копенгаген
Хорсенс - Копенгаген: обзор матча 27 апреля 2018
Хорсенс
27.04.2018, пятница, 20:00
Дания. Плей-офф, 6 тур
2 : 3
Завершен
Копенгаген
16'
Ф. Сантандер
45+1'
Ф. Сантандер
62'
Э. Йоханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Копенгаген
62'
ГОЛ! 0:3!
Э. Йоханссон
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сантандер
Пас отдал
П. Анкерсен
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Н. Томсен
Начало матча
Статистика матча Хорсенс - Копенгаген
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
- : -
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
3 : 3
11.10.2026
Хорсенс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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Хорсенс
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