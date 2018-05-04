Атлетико - Арсенал

и все таки Венгер тоже не плохо поработал в Арсенале
|Квалификация, 1/2 финала
первый матч
|26 апреля, четверг
|22:05
|Арсенал
|1:1
|Атлетико
Атлетико молодцы!!!!!!! удачи в финале!!!
ну все венгер пока ! симеоне тренер в разы лучше !
Жара пошла
Смотрю, в чате собрались фанаты Арсенала. Сколько бы вы ни минусовали, Атлетико на голову лучше играет и будет в финале!!!
они все молятся на своего убогого венгера ! щас гризман сам забьет ! разьеДут эту арсеналку !!
однозначно!!!
Лучше Атлетико никто не сушит игру...
голллллллл!!! атлетико мадрид ! ну венгеру не привыкать продувать ! это длиться годами у него !
Второй тайм можно не смотреть ?