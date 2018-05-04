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Джанлука Рокки (Флоренция)
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Атлетико - Арсенал

03.05.2018, Четверг, 22:05 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/2 финала , ответный матч Атлетико - Арсенал
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 26 апреля, четверг 22:05 Арсенал 1:1 Атлетико
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009

1 августа, суббота 19:15 Арсенал 2:1 Атлетико
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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 4 мая 2018, 00:58

    и все таки Венгер тоже не плохо поработал в Арсенале

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 4 мая 2018, 00:57

    Симпатизирую и Арсеналу , и Атлетико , поздравляю Болел Матрасников

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 мая 2018, 00:05

    Атлетико молодцы!!!!!!! удачи в финале!!!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 мая 2018, 23:58

    ну все венгер пока ! симеоне тренер в разы лучше !

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 3 мая 2018, 23:44

    Жара пошла

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 3 мая 2018, 23:06

    Смотрю, в чате собрались фанаты Арсенала. Сколько бы вы ни минусовали, Атлетико на голову лучше играет и будет в финале!!!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > andrej-lucevich 3 мая 2018, 23:13

    они все молятся на своего убогого венгера ! щас гризман сам забьет ! разьеДут эту арсеналку !!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > dinar7777dinar 3 мая 2018, 23:38

    однозначно!!!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 3 мая 2018, 23:01

    Лучше Атлетико никто не сушит игру...

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 мая 2018, 22:54

    голллллллл!!! атлетико мадрид ! ну венгеру не привыкать продувать ! это длиться годами у него !

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 3 мая 2018, 22:54

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 3 мая 2018, 22:54

    Второй тайм можно не смотреть ?

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