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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 21 апреля 2018
Барселона
21.04.2018, суббота, 22:30
Испания. Кубок, Финал
5 : 0
Завершен
Севилья
14'
Л. Суарес
31'
Л. Месси
40'
Л. Суарес
52'
А. Иньеста
69'
Ф. Коутиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Иньеста
88'
86'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Васкес
82'
Замена
М. Лаюн
️️️️
П. Сарабия
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Коутиньо
82'
Замена
Паулиньо
️️️️
С. Бускетс
76'
74'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
С. Бускетс
74'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Ф. Коутиньо
69'
Желтая карточка
А. Иньеста
67'
ГОЛ! 4:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
52'
46'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Х. Корреа
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
40'
38'
Желтая карточка
С. Эскудеро
34'
Желтая карточка
Г. Меркадо
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. Коутиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
3-1-2-3-1
24
Силлессен
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-2
13
Сорья
16
Навас
25
Меркадо
2
Лангле
18
Эскудеро
11
Банега
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
20
Васкес
32
Корреа
10
Муриэль
5
Бускетс
18
Паулиньо
18
Паулиньо
5
Бускетс
8
Иньеста
4
Суарес
4
Суарес
8
Иньеста
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Коутиньо
7
Сарабия
19
Лаюн
19
Лаюн
7
Сарабия
32
Корреа
19
Рамирес
19
Рамирес
32
Корреа
20
Васкес
3
Нолито
3
Нолито
20
Васкес
Остались в запасе
Барселона
Севилья
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
15
Серхио Рико
ВР
19
Гидо Писсаро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
19
Гидо Писсаро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Барселона - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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