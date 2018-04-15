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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лозанна-Спорт
Базель - Лозанна-Спорт: обзор матча 15 апреля 2018
Базель
15.04.2018, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
11'
К. Буа
90+2'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 2:0!
А. Айети
90'
+2
82'
Вторая желтая
Н. Гетаз
Желтая карточка
М. Ланг
60'
55'
Желтая карточка
Н. Гетаз
ГОЛ! 1:0!
К. Буа
Пас отдал
С. Ди
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Лозанна-Спорт
21
Ален Роша
ЦЗ
16
Николас Гетаз
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Лозанна-Спорт
17
Ельцин Техеда
ЦП
4-4-1
31
Вацлик
15
Айети
15
Риверос
17
Сухи
5
Ланг
20
Ди
20
Фрай
33
Буа
14
Штокер
10
Эльюнусси
2-4
21
Роша
16
Гетаз
31
Шмид
7
Франссон
7
Зидан
10
Кололли
Остались в запасе
Базель
Лозанна-Спорт
13
Мирко Сальви
ВР
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Лозанна-Спорт
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
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Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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