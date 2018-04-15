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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 15 апреля 2018
Заря
15.04.2018, воскресенье, 19:30
Украина. Плей-офф, группа A, 27 тур
0 : 3
Завершен
Ворскла
50'
В. Чеснаков
73'
В. Кулач
90+2'
М. Сергийчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Сергийчук
Пас отдал
Ю. Коломоец
83'
Желтая карточка
В. Чеснаков
81'
Желтая карточка
В. Одарюк
73'
ГОЛ! 0:2!
В. Кулач
65'
Желтая карточка
Д. Васин
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Чеснаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
44
Ардин Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Ворскла
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
2-1-1
13
Лунин
44
Чечер
20
Караваев
14
Харатин
28
Громов
2-3-3
35
Шуст
44
Даллку
17
Чеснаков
44
Пердута
30
Кобахидзе
82
Ребенок
26
Коломоец
10
Кулач
39
Васин
Остались в запасе
Заря
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
8
Владимир Одарюк
ПВ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Заря - Ворскла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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