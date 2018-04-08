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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе: обзор матча 08 апреля 2018
Филадельфия Юнион
08.04.2018, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
64'
А. Бедойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Сан-Хосе
82'
Желтая карточка
К. Вондоловски
ГОЛ! 1:0!
А. Бедойя
64'
Желтая карточка
Д. Аккам
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Сан-Хосе
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
1-4-1
18
Блэйк
12
Розенберри
11
Аккам
9
Докал
11
Бедойя
6
Медуньянин
9
Сапонг
1-3-2
30
Каммингс
26
Юнгвирт
10
Казаишвили
20
Годой
8
Вондоловски
9
Хусен
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Сан-Хосе
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Остались в запасе
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Филадельфия Юнион - Сан-Хосе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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