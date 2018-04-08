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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Овьедо
Луго - Овьедо: обзор матча 08 апреля 2018
Луго
08.04.2018, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 1
Завершен
Овьедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Овьедо
Желтая карточка
Чули
71'
Вторая желтая
В. Кравец
66'
Желтая карточка
В. Кравец
59'
Начало матча
Статистика матча Луго - Овьедо
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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Луго
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2018.01.21 08:20
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Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
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